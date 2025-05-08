Інтерфакс-Україна
Події
13:34 08.05.2025

"Слуга народу" підтримає ратифікацію угоди між Україною та США про створення інвестфонду

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"Слуга народу" підтримає ратифікацію угоди між Україною та США про створення інвестфонду

Фракція "Слуга народу" проголосує за ратифікацію угоди між Україною та США про створення інвестиційного фонду, повідомила спікер фракції Юлія Палійчук.

"Засідання фракції закінчилось. Обговорення тривало протягом півтори години. Відбувся конструктивний діалог з Мінекономіки, були отримані відповіді на всі поставлені запитання. Фракція беззаперечно підтримає ратифікацію угоди", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, в засіданні фракції взяли участь перша віцепрем’єрка – міністр економіки Юлія Свириденко, перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв, заступник міністра економіки Тарас Качка, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

 

Теги: #угода_про_копалини #слуга_народу

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