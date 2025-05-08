Путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом, Україна адекватно реагує на обстріли і надає інформацію партнерам – Сибіга

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що путінське "парадне перемир'я" виявилося "фарсом".

"За нашими військовими даними, незважаючи на заяви Путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. З опівночі до опівдня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 обстрілів позицій наших військ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння; 176 ударів із застосуванням безпілотників; 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб", - написав він у соцмережі Х у четвер.

Міністр наголосив, що Україна "адекватно реагує" на всі обстріли та ділиться всією інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню.

"Ми адекватно реагуємо на всі обстріли та ділимося всією інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі США, ЄС та європейськими партнерами, всіма іншими державами та міжнародними організаціями. Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він не дотримується навіть власного слова", – зазначив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів з розбудови довіри, які уможливлять мирні переговори та реальний шлях до справедливого і сталого миру.