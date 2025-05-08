Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів - Генштаб

Впродовж доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, шість артилерійських систем, один склад пально-мастильних матеріалів та радіолокаційну станцію російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.