Інтерфакс-Україна
Події
08:15 08.05.2025

Впродовж доби зафіксовано 196 бойових зіткнень

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Впродовж доби зафіксовано 196 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 89 авіаударів, зокрема скинув 1157 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 151 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2891 дрон-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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