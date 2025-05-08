П’ятеро депутатів Європарламенту, зокрема двоє представників німецької партії "Союз Сари Вагенкнехт" (BSW), планують вирушити до Москви з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, повідомляє Der Spiegel.

До складу делегації увійдуть Рут Фірменіх і Міхаель фон дер Шуленбург, а також троє євродепутатів з Чехії, Кіпру та Словаччини. За даними видання, список учасників заздалегідь передали на узгодження до Міністерства оборони Росії.

"Фірменіх, яка є давньою соратницею Сари Вагенкнехт, у 2024 році увійшла до Європарламенту від BSW. Фон дер Шуленбург – колишній дипломат ОБСЄ та ООН, один із перших підписантів "Маніфесту миру", ініційованого Вагенкнехт і Алісою Шварцер у 2023 році", - пише видання.

У Москві євродепутати планують покласти вінок до пам’ятника Невідомому солдату та провести переговори з парламентарями й представниками культурного середовища. За словами Вагенкнехт, її соратниця не братиме участі у військовому параді чи інших державних заходах.

Після поїздки до Москви делегація має намір відвідати Київ. За словами політиків, вони прагнуть подати сигнал на підтримку миру в Європі та подолати "спіраль конфронтації".

"Ми також хочемо послати сигнал, що ми хочемо, щоб гармати в Україні замовкли назавжди", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wagenknecht-vertraute-reist-zum-tag-des-sieges-nach-moskau-a-ff610e09-72ec-4a70-8a04-3ef4d7d602f2