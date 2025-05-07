Інтерфакс-Україна
Події
23:11 07.05.2025

Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до семи – ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки на Запоріжжя зросла до семи осіб, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Упродовж дня за медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків та одна жінка. Зараз вони отримують амбулаторне лікування", – зазначив Федоров у своєму Телеграм-каналі в середу.

За його словами, у лікарні залишаються двоє чоловіків – 35 та 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19232

Теги: #запоріжжя #постраждалі #обстріл

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