Інтерфакс-Україна
Події
19:25 07.05.2025

Україна та Литва підписали меморандум про посилення співпраці в галузі оборонних закупівель

1 хв читати
Україна та Литва підписали меморандум про посилення співпраці в галузі оборонних закупівель

Україна та Литва підписали меморандум про посилення співпраці в галузі оборонних закупівель, інновацій та спільних проєктів, повідомили у литовському Міноборони.

"На Baltic Miltech Summit у Вільнюсі Литва та Україна підписали меморандум про посилення співпраці в галузі оборонних закупівель, інновацій та спільних проєктів. Сміливий крок до глибшої співпраці, обміну досвідом та безпечнішого майбутнього для регіону", - йдеться у повідомленні у соцмережі Х.

 

Теги: #закупівлі #литва #оборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:42 07.05.2025
Мерц закликає всі країни ЄС збільшити оборонні витрати, зберегти підтримку України

Мерц закликає всі країни ЄС збільшити оборонні витрати, зберегти підтримку України

18:56 02.05.2025
Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет до $1,01 трлн у 2026 фінроці, скоротити невійськові видатки

Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет до $1,01 трлн у 2026 фінроці, скоротити невійськові видатки

06:32 01.05.2025
Люксембург інвестує EUR10 млн в оборону України – міністр оборони Бакес

Люксембург інвестує EUR10 млн в оборону України – міністр оборони Бакес

21:07 29.04.2025
На зустрічі з делегацією парламентської асамблеї НАТО обговорили військову допомогу та інвестування в українську оборонну промисловість – Міноборони

На зустрічі з делегацією парламентської асамблеї НАТО обговорили військову допомогу та інвестування в українську оборонну промисловість – Міноборони

03:05 26.04.2025
Президент Литви назвав визнання Криму російським "бомбою уповільненої дії" - ЗМІ

Президент Литви назвав визнання Криму російським "бомбою уповільненої дії" - ЗМІ

03:05 26.04.2025
Президент Литви назвав визнання Криму російським "бомбою уповільненої дії" - ЗМІ

Президент Литви назвав визнання Криму російським "бомбою уповільненої дії" - ЗМІ

14:57 25.04.2025
Мита Трампа і податкова реформа сильно загальмують зростання економіки Литви у 2026 р. - Мінекономіки

Мита Трампа і податкова реформа сильно загальмують зростання економіки Литви у 2026 р. - Мінекономіки

17:04 24.04.2025
Президент Литви про удари РФ по Києву: Такі злочини не зупиниш солодкими словами – тільки силою

Президент Литви про удари РФ по Києву: Такі злочини не зупиниш солодкими словами – тільки силою

00:36 08.03.2025
Уряд затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель - Міноборони

Уряд затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель - Міноборони

12:10 05.03.2025
Міноборони модернізує оборонні закупівлі у відповідності до стандартів НАТО

Міноборони модернізує оборонні закупівлі у відповідності до стандартів НАТО

ВАЖЛИВЕ

Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025р. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У Ватикані розпочався конклав

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

ОСТАННЄ

"Запоріжжяобленерго" отримає дві мобільні підстанції в рамках грантової угоди з Францією на EUR200 млн

Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025р. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У Ватикані розпочався конклав

Сибіга зустрівся з делегацією Атлантичної Ради, проінформував про українське бачення щодо завершення війни

Під час атаки на Київ постраждало відділення "Укрпошти"

Кардинали прибули до Сикстинської капели, де починається конклав

Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК – рішення уряду

Дрони СБУ завдали удару по ключових оборонних заводах РФ "Базальт" та "Сплав" - джерело

Strichka розпочинає кампанію на підтримку петиції щодо прийняття України до ЄС

Ліквідовано 2 лісові пожежі в Ізюмському районі Харківщини - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА