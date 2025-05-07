Україна та Литва підписали меморандум про посилення співпраці в галузі оборонних закупівель

Україна та Литва підписали меморандум про посилення співпраці в галузі оборонних закупівель, інновацій та спільних проєктів, повідомили у литовському Міноборони.

"На Baltic Miltech Summit у Вільнюсі Литва та Україна підписали меморандум про посилення співпраці в галузі оборонних закупівель, інновацій та спільних проєктів. Сміливий крок до глибшої співпраці, обміну досвідом та безпечнішого майбутнього для регіону", - йдеться у повідомленні у соцмережі Х.