Під час атаки на Київ постраждало відділення "Укрпошти"

Під час ворожої атаки на Київ зазнало пошкоджень відділення "Укрпошти", повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Сьогодні ворог обстріляв Київ і серйозно пошкодив чергове відділення "Укрпошті". Ми, звісно, його відновимо", - написав Смілянський у Телеграм у середу.

Інших деталей він не навів, але на оприлюднених у дописі фотографіях видно, що у розташованому на першому поверсі жилого будинку відділенні, вибиті шибки.