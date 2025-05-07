Інтерфакс-Україна
Події
19:11 07.05.2025

Під час атаки на Київ постраждало відділення "Укрпошти"

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Під час ворожої атаки на Київ зазнало пошкоджень відділення "Укрпошти", повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Сьогодні ворог обстріляв Київ і серйозно пошкодив чергове відділення "Укрпошті". Ми, звісно, його відновимо", - написав Смілянський у Телеграм у середу.

Інших деталей він не навів, але на оприлюднених у дописі фотографіях видно, що у розташованому на першому поверсі жилого будинку відділенні, вибиті шибки.

 

Теги: #київ #атака #укрпошта

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