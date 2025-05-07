Лісовий констатує зростання вибору випускниками шкіл професійної освіти

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що у Україні спостерігається зростання вибору випускниками шкіл професійної освіти.

"Модернізація середовища, в якому навчаються діти, - це один із чинників вибору на користь професійного треку. І ми бачимо вже сьогодні, що рік комунікації про модернізацію профтехосвіти, де ми підсвічуємо і показуємо те середовище, яке ми створюємо сьогодні в закладах професійної освіти, дає свій результат - у нас є зростання вибору випускниками шкіл на користь професійної освіти", - сказав Лісовий в ефірі національного телемарафону в середу.

Як повідомлялося, в березня 2023 року міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що одним із пріоритетів у його роботі буде розвиток професійно-технічної освіти. Зокрема, він ставив завдання, щоб до 50% молоді направити у професійну освіту.