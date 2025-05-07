Кабмін виділив 1,6 млрд грн на облаштування навчальних полігонів та стрільбищ

Кабінет міністрів України виділив 1,6 млрд грн на облаштування навчальних полігонів та стрільбищ.

Згідно з розпорядженням №443 від 6 травня, уряд виділив Міністерству внутрішніх справ 1 601,7 млн грн (для Адміністрації Державної прикордонної служби - 806,6 млн грн; для Національної гвардії - 553,1 млн грн, для Національної поліції - 242 млн грн) з метою проведення заходів зі зміцнення обороноздатності держави, пов’язаних з облаштуванням навчальних полігонів та стрільбищ.