Мерц закликає всі країни ЄС збільшити оборонні витрати, зберегти підтримку України
Усі члени Європейського союзу мають збільшити витрати на оборону, щоб заповнити брак оборонного потенціалу союзу і забезпечити постійну підтримку Україні, заявив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу.
"Лише таким чином ми зможемо поступово ліквідувати прогалини в наших можливостях і колективно підтримати Україну", - передають західні ЗМІ слова Мерца з пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.
На конференції лідери країн також пообіцяли "почати нову Європу з франко-німецького співробітництва".
Як повідомлялося раніше, після візиту до Парижа канцлер ФРН вирушить до Варшави. У п'ятницю Мерц відвідає Брюссель, де зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, головою Євроради Антоніу Кошта і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Як написало в середу видання Tagesschau, Мерц планує найближчим часом відвідати Україну і зараз погоджує свій візит.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок привів до присяги лідера альянсу ХДС/ХСС Мерца як нового канцлера.
Бундестаг підтримав призначення Мерца канцлером у другому турі голосування. У першому турі він отримав лише 310 голосів на свою підтримку, не набравши необхідної більшості.