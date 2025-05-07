Інтерфакс-Україна
Події
15:51 07.05.2025

ЗАЕС у черговий раз втратила одну з двох ліній живлення внаслідок обстрілу

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ЗАЕС у черговий раз втратила одну з двох ліній живлення внаслідок обстрілу

Внаслідок ворожого обстрілу Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

"Одна з ліній живлення ЗАЕС знеструмлена внаслідок атаки", – повідомили у Міністерстві енергетики України у середу.

За інформацією відомства, наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі, тому забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

"Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як нагадали у міністерстві, з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Наразі НАЕК "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Теги: #заес #обстріл

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