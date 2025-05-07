В Запоріжжі внаслідок атаки "шахедів" зруйновані будинки, четверо людей поранено

Фото: ДСНС Запоріжжя

Четверо людей постраждали внаслідок російських ударів по місту Запоріжжя в ніч на середу, повідомляється на сайті Запорізької обласної військової адміністрації.

"Вночі 6 травня росіяни нанесли щонайменше 13 ударів по Запоріжжю. Під ударом опинились житлова забудова та об’єкт інфраструктури. В трьох районах міста пошкоджень зазнали 15 багатоповерхівок та понад 45 приватних будинків. Одна приватна оселя зруйнована повністю", - йдеться в повідомленні.

Четверо людей, постраждалих від ворожої атаки, отримали допомогу медиків. Двоє з них перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих проходять амбулаторне лікування.

На місцях удару працюють фахівці аварійної служби. Вони прибирають аварійні конструкції, уламки скла та інше сміття на подвір’ях будинків, а також допомагають господарям знайти цінні речі. Поруч з постраждалими будинками встановили намет, де ведуть прийом людей соціальні працівники.

"Працюємо в трьох районах міста. На даній локації надаємо будівельні набори, в які входять плити ОСБ, прозора плівка, тарпаулін, скотч, піна монтажна для того, щоб можна було запінити вікна, цвяхи для того, щоб люди могли закрити дахи, вікна, господарські споруди, прибудинкові споруди. На зараз на даній локації вже зареєстровано 13 домогосподарств, які отримали допомогу", – повідомила начальниця гуманітарного центру Ірина Мощенко.

Внаслідок атаки ворожих БпЛА без електрики в Запоріжжі залишилися понад 42 тисячі абонентів у двох районах міста. Енергетикам знадобилося дві години, щоб повернути світло в оселі містян.