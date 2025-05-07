Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

Головуюча в Європейській раді Польща сподівається, що 17-й пакет санкцій для Росії через її війну агресії проти України буде ухвалено до 1 липня.

Про це у середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту сказав міністр з європейських питань Польщі Адам Шлапка (Adam Szłapka), виступаючи під час питання, присвяченого підтримці України з боку Європейського союзу для досягнення сталого і надійного миру.

"Робота над наступним, 17-м пакетом санкцій щойно розпочалася. Я сподіваюся, що вона буде завершена до кінця польського головування. Наша позиція чітка і не змінилася. Україна повинна бути у сильній позиції, щоб мати змогу домовитися про вигідну угоду та захистити її після її укладення. Ми готові підтримати ці зусилля інструментами, які має в своєму розпорядженні ЄС", - сказав він. Як відомо, польське головування в ЄС завершиться 30 червня і перейде до Данії 1 липня, яка буде головувати до 31 грудня.

Шлапка також навів оперативну оцінку збитків та потреб України, яка була опублікована Світовим банком у лютому 2025 року. Зокрема, збитки, пов'язані з війною, оцінюються в $176 млрд, а вартість 10-річної реконструкції – у $524 млрд.

"На тлі цього похмурого сценарію очевидно, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та самі українці. Українці послідовно демонструють готовність прийняти переконливі мирні пропозиції. Ще в березні вони погодилися на безумовне всеохоплююче припинення вогню на переговорах, що відбулися за посередництва США, і відтоді м'яч все ще на боці Росії", - констатував польський міністр.

Шлапка переконаний, що "проста та тимчасова зупинка вогню лише дозволять Росії знову переозброїтися та атакувати". "Натомість Україні потрібен сталий, всеохоплюючий та справедливий мир. Мирна угода має гарантувати безпеку України. Вона також має надати Україні можливість розвиватися та процвітати відповідно до амбітного вибору, який країна зробила, щоб стати членом Європейського Союзу. І українці не можуть розраховувати на нас у своїх прагненнях", - запевнив він.