В Індії скасовано понад 200 авіарейсів, 18 аеропортів тимчасово закриті

Близько 200 авіарейсів було скасовано, щонайменше 18 індійських аеропортів, включно зі Срінгаром у регіоні Джамму і Кашмір, тимчасово призупинили роботу у зв'язку з проведенням операції "Сіндур" збройними силами Індії, повідомляє в середу газета Hindustan Times.

"Авіакомпанії скасували понад 200 рейсів у різні аеропорти та з них, причому одна лише авіакомпанія IndiGo скасувала 160 рейсів", - пише видання з посиланням на власні джерела.

Як повідомлялося, в ніч на середу військові Індії завдали авіаударів по інфраструктурі, розташованій на території Пакистану, і по контрольованих Ісламабадом районах Кашміру.

Армія Пакистану завдала ударів у відповідь. Пакистанський міністр оборони Хаваджа Асіф заявив, що у відповідь на удари Індії ВПС Пакистану збили щонайменше п'ять індійських винищувачів.

Відносини між Індією і Пакистаном загострилися після того, як 22 квітня на півночі Індії група бойовиків відкрила вогонь по людях у місці великого скупчення туристів, загинули 26 людей. Індія поклала відповідальність за теракт на пакистанську сторону.