Майже половина українців має позитивні очікування від угоди про копалини, майже чверть - негативні

Скоріше позитивні очікування від підписання угоди між урядами України та США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови мають 47% українців, свідчать попередні результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 2 по 6 травня.

Про скоріше негативні наслідки під час опитування заявили 22% респондентів, а ще 19% відповіли, що підписання угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися зі своєю думкою. "Таким чином, наразі баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% (тобто переважають позитивні очікування)", - йдеться в результатах дослідження.

В регіональному вимірі трохи менше позитивних очікувань на сході (33%) і на заході (43%) країни, ніж у центрі (52%) та на півдні (50%), при цьому частка тих, хто має саме негативні очікування, коливається від 20% на заході до 26% на сході. У свіх макрорегіонах баланс позитивних-негативних очікувань є позитивним.

У розрізі електоральних вподобань українці також майже у всіх випадках частіше вважають, що угода матиме позитивні наслідки (від 40% серед тих, хто найбільше довіряє колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу до 56% серед тих, хто найбільше довіряє волонтеру Сергію Притулі), ніж негативні (від 18% серед тих, хто найбільше довіряє народному депутату фракції "Європейська солідарність" Олексію Гончаренку до 27% серед тих, хто найбільше довіряє позафракційному нардепу Дмитру Разумкову та екснардепу, лідеру забороненої партії "Наші" Євгену Мураєву). Єдиний виняток – ті, хто довіряють голові депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрію Бойку: серед них позитивні очікування від угоди мають 26%, негативні 32%.

Опитування методом телефонних інтерв’ю за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян, які проживають на підконтрольній Уряду України території було розпочате 2 травня. Його польовий етап мав тривати до середини місяця і станом на 6 травня було проведено лише 561 інтерв’ю, то ж його результати є попередніми, які публікуються напередодні голосування у Верховній Раді щодо ратифікації вищезгаданої угоди. "Цієї кількості достатньо для розуміння попередніх результатів (з урахуванням похибки, яка становить 5,4% при довірчій імовірності 95% та дизайн-ефекті 1,3) і за нашим досвідом остаточні результати принципово відрізнятися не будуть", - відзначають у КМІС.