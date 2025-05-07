Ворог атакував уночі 4 балістичними ракетами та 142 дронами: загинули жінка та її син, відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей, - Зеленський

Фото: ДСНС Києва

Ворог атакував вночі Україну 4 балістичними ракетами та 142 дронами, загинули жінка та її син, відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них – "шахеди". Ще десятки безпілотників у нашому небі. Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок – дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі – жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким", - написав президент у телеграм у середу.

З вечора було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині. Всюди спрацювали рятувальники. Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість. Саме тоді, коли тривали рятувальні роботи, додав Зеленський.

"Тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. Росія повинна відповідати за те, що робить", - зазначив глава держави.