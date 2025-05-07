Викрито двох молодиків, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку до Молдови

Поліцейські з прикордонниками викрили двох молодиків, які займалися незаконним переправленням чоловіків призовного віку до Молдови, повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.

Фігуранти – 22-річні жителі Ізмаїльського району. Правопорушникам повідомили про підозру. За скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Припинили протиправну діяльність зловмисників співробітники Болградського районного відділу поліції спільно з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України.

Правоохоронці задокументували два трансфери ділків. Загалом молодики намагалися переправити до сусідньої країни трьох жителів Одещини 25, 39 та 41 років. За злочинним планом, спільники на автівці в обхід пунктів пропуску довозили чоловіків з Ізмаїльського району в Болградський, де надавали покрокову інструкцію, як їм перетнути українсько-молдовський кордон, щоб не попастися охоронцям.

Протиправні дії перевізників та їхніх пасажирів були припинені.

Відносно трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України, прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушники отримали покарання у вигляді штрафів.

Перевізникам слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України – в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб, повторно. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та тримання під вартою із правом внесення застави, яке було використане.

Досудове розслідування щодо одного ділка поліцейські вже завершили і обвинувальний акт скерували до суду. Слідство щодо другого триває. В рамках провадження правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми.