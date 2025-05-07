В російських Саранську та Тулі атаковані підприємства ВПК

Важливі підприємства військово-промислового комплексу атаковані в ніч на середу в РФ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко.

"У Саранську уражено завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії росії, зокрема для дронів на оптоволокні", - написав Коваленко в Телеграм.

В Тулі було атаковано "Конструкторське бюро приладобудування", яке розробляє, зокрема, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю та бойові модулі, які активно використовуються під час війни в Україні.

"Також під атакою був "Сплав" - головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у росії. Саме тут створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються проти українських міст та на фронті. Підприємство має тісний зв’язок із концерном "Ростех" та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії", - повідомив керівник ЦПД.

Крім того, вночі було уражено два аеродроми ворога. "Аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22. Авіабаза "Кубінка" в московській області, де базуються Су-27, МіГ-29", - розповів Коваленко.