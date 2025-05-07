Інтерфакс-Україна
Події
10:01 07.05.2025

В російських Саранську та Тулі атаковані підприємства ВПК

1 хв читати
В російських Саранську та Тулі атаковані підприємства ВПК

Важливі підприємства військово-промислового комплексу атаковані в ніч на середу в РФ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко.

"У Саранську уражено завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії росії, зокрема для дронів на оптоволокні", - написав Коваленко в Телеграм.

В Тулі було атаковано "Конструкторське бюро приладобудування", яке розробляє, зокрема, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю та бойові модулі, які активно використовуються під час війни в Україні.

"Також під атакою був "Сплав" - головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у росії. Саме тут створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються проти українських міст та на фронті. Підприємство має тісний зв’язок із концерном "Ростех" та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії", - повідомив керівник ЦПД.

Крім того, вночі було уражено два аеродроми ворога. "Аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22. Авіабаза "Кубінка" в московській області, де базуються Су-27, МіГ-29", - розповів Коваленко.

Теги: #удари #впк #аеродроми #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 07.05.2025
Головком армії Пакистану заявив, що внаслідок індійських ударів загинули 26 жителів

Головком армії Пакистану заявив, що внаслідок індійських ударів загинули 26 жителів

22:15 06.05.2025
Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю

Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю

19:24 06.05.2025
Аеропорт Сани повністю припинив роботу після ізраїльських ударів, стверджує ЦАХАЛ

Аеропорт Сани повністю припинив роботу після ізраїльських ударів, стверджує ЦАХАЛ

01:29 06.05.2025
Загроза, яку становить Росія, також поширюється за межі України – прем'єр Нідерландів

Загроза, яку становить Росія, також поширюється за межі України – прем'єр Нідерландів

09:22 05.05.2025
Окупанти вночі завдали ударів по Конотопу, зруйновано об'єкт інфраструктури

Окупанти вночі завдали ударів по Конотопу, зруйновано об'єкт інфраструктури

06:55 05.05.2025
У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

03:06 05.05.2025
Російські хакери атакували румунські веб-сайти в день президентських виборів – ЗМІ

Російські хакери атакували румунські веб-сайти в день президентських виборів – ЗМІ

12:58 01.05.2025
Зеленський про нічні обстріли міст України: Потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію

Зеленський про нічні обстріли міст України: Потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію

15:32 23.04.2025
Троє людей постраждали через удари по Херсону – ОВА

Троє людей постраждали через удари по Херсону – ОВА

01:32 23.04.2025
Через атаку ворожих БпЛА у Харкові пожежі - мер

Через атаку ворожих БпЛА у Харкові пожежі - мер

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував уночі 4 балістичними ракетами та 142 дронами: загинули жінка та її син, відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей, - Зеленський

В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

Окупанти втратили впродовж доби 1270 військовослужбовців - Генштаб

Двоє загиблих та восьмеро постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Київ

ОСТАННЄ

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про ратифікацію угоди про копалини в новій редакції

Мінкультури підтвердило "Укрвидавполіграфії", "ТРК Люкс" статус критично важливих

Фон дер Ляєн: Ми повинні пришвидшити шлях України до ЄС, членство – найсильніша гарантія безпеки

Майже половина українців має позитивні очікування від угоди про копалини, майже чверть - негативні

Ворог атакував уночі 4 балістичними ракетами та 142 дронами: загинули жінка та її син, відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей, - Зеленський

Викрито двох молодиків, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку до Молдови

Кам’янець-Подільський став 35-м містом в мережі Bolt Food в Україні

В Бучанському районі пошкоджені 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки, постраждалих нема

В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

У Ватикані на час конклаву відключать мобільний зв'язок у районі Сикстинської капели

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА