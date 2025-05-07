Інтерфакс-Україна
Події
09:23 07.05.2025

Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

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Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП
Фото: https://www.facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo

Енергетики відновили енергопостачання 43 тис. споживачів в Запоріжжі, знеструмлених через пошкодження ударами БПЛА ліній електропередачі, зокрема високовольтних, повідомив очільник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

"Вчора пізно ввечері країна-терорист завдала чергового масованого дронового удару по м. Запоріжжя. Ворожий обстріл спричинив низку пошкоджень ліній електропередачі, зокрема високовольтних, залишивши без світла 42 912 родин та юридичних осіб", – зазначив Стасевський, слова якого наведені в повідомленні компанії у Facebook у середу вранці.

За його словами, понад 17 тис. споживачів енергетики заживили буквально за лічені хвилини, а на відновлення енергопостачання іншим знадобилося дві години, оскільки пошкодження були значно складнішими.

"На ранок знеструмленими залишаються 29 будинків в одному з приватних секторів Запоріжжя, де ворожі дрони пошкодили повітряні лінії. Наші бригади вже на місці, працюють. Робимо все можливе, аби якомога скоріше повернути людям світло", – додав Стасевський.

Як повідомлялося, четверо поранених цивільних, зруйновано приватний будинок, пошкоджено 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків, а також об’єкти інфраструктури, поміж них і критичної, внаслідок нічної атаки російських дронів по Запоріжжю в ніч на 7  травня.

Теги: #запоріжжя #енергетики #відновлення #світло

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