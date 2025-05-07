Четверо поранених і численні руйнування у Запоріжжі внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА

Четверо поранених цивільних і численні руйнування внаслідок нічної атаки російських дронів по Запоріжжю, повідомив у телеграм-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Зруйнований приватний будинок, пошкоджені 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків, а також об’єкти інфраструктури, в тому числі критичної. Запоріжжя оговтується від наслідків нічної ворожої атаки. З ночі комунальники закривають вікна у пошкоджених будинках. Роботи виконані на половині об’єктів", - написав Федоров у Телеграм.

Начальник ОВА також подякував енергетикам, які оперативно, під час атаки, відновили електропостачання.

" Уночі росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру обласного центру. Внаслідок атаки ворожих БпЛА без електрики залишилися понад 42 тисячі абонентів у двох районах міста. Через дві години мешканці Запоріжжя були зі світлом - енергетики відновлювали електропостачання буквально під час атаки", - написав Федоров.