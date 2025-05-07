Інтерфакс-Україна
Події
08:09 07.05.2025

Упродовж доби зафіксовано 171 бойове зіткнення

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Упродовж доби зафіксовано 171 бойове зіткнення
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 96 авіаударів, зокрема скинув 187 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, з них 109 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3267 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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