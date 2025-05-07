Інтерфакс-Україна
Події
05:03 07.05.2025

Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

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Падіння уламків ворожих ударних БпЛА зафіксовано в Дніпровському, Солом'янському і Святошинському районах, повідомив в телеграм-каналі начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. На місце прямують служби. Всі деталі встановлюються. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському — на 10-поверховий житловий будинок", - повідомив Ткаченко у Телеграм станом на 4:46 ранку середи.

"Попередньо у Дніпровському районі часткове руйнування 2 верхніх поверхів житлового будинку. У Святошинському — горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах. У Соломʼянському районі пожежа на відкритій території", - уточнив начальник КМВА згодом.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1098 https://t.me/tkachenkotymur/1099

https://t.me/tkachenkotymur/1100 https://t.me/tkachenkotymur/1101

Теги: #київ #руйнування #атака #бпла

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