Інтерфакс-Україна
Події
02:56 07.05.2025

Пожежа на складах внаслідок ракетної атаки по Києву - Кличко

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Горять склади в Києві внаслідок падіння уламків ракети, повідомив столичний міський голова Віталій Кличко у телеграм-каналі в ніч проти середи.

"У Соломʼянському районі пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв м. Екстрені служби працюють на місці", - поінформував Кличко в Телеграм.

Окрім того мер повідомляв про виклик бригади медиків до місця падіння уламків ракети.

Інформація про постраждалих встановлюється.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4587

https://t.me/vitaliy_klitschko/4586

https://t.me/tkachenkotymur/1097

Теги: #київ #атака #ракета #пожежа

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