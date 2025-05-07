02:56 07.05.2025
Пожежа на складах внаслідок ракетної атаки по Києву - Кличко
Горять склади в Києві внаслідок падіння уламків ракети, повідомив столичний міський голова Віталій Кличко у телеграм-каналі в ніч проти середи.
"У Соломʼянському районі пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв м. Екстрені служби працюють на місці", - поінформував Кличко в Телеграм.
Окрім того мер повідомляв про виклик бригади медиків до місця падіння уламків ракети.
Інформація про постраждалих встановлюється.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4587
https://t.me/vitaliy_klitschko/4586
https://t.me/tkachenkotymur/1097