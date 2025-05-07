Трамп: якби Росія не була виключена з G8, війни б не сталося

Росія ніколи не мала бути виключена з "Великої вісімки", заявив президент США Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами у вівторок.

"Я не думаю, що я був справді в політиці в той момент, але я знаю, що президентові Обамі це не сподобалося, і вони проголосували проти Росії. Я говорю, якби вони не проголосували проти Росії, що я вважав дуже дурним рішенням, бо це група людей, які сидять за столом. Я робив це багато разів з ними, і ви дізнаєтеся їх, і я кажу, що якби це була G8, якби Росія була в ній, я думаю, що у вас, мабуть, не було б цієї безглуздої смертельної війни, яка йде прямо зараз. Це було дуже погане рішення", - заявив Трамп.

Він підкреслив, що наразі повернення Росії до "Великої вісімки" не на часі.

"Ні, я думаю, що зараз не слушний час. Ні, ми прогавили цей шанс, чи не так, га? Ми втратили цей шанс, прийнявши ще одне чудове рішення деякими людьми, які мали приймати рішення", - резюмував він.