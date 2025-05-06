Інтерфакс-Україна
Події
23:19 06.05.2025

Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

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Пожежу, що виникла на місці ворожого удару по Сумах ліквідовано, повідомляє ДСНС у телеграм-каналі у вівторок.

"У Сумській громаді на місці ворожого удару рятувальники ліквідували пожежу. Горіла нежитлова будівля, також були окремі осередки займання в житловому секторі. Рятувальники ліквідували пожежу о 22:30", - пише ДСНС.

За інформацією служби внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, з них 1 дитина, травмовано 11 людей, серед яких 5 дітей. Пошкоджено близько 30 будівель.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/42468

Теги: #ліквідація #пожежа #атака #суми

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