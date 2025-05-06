З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 119 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"За сьогодні противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував при цьому одну ракету та 121 КАБ, залучив для ураження 1317 дронів-камікадзе, здійснив понад 4700 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 46 штурмових та наступальних дій, п’ять з яких станом на 22:00 вівторка ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23973