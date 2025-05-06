Інтерфакс-Україна
Події
22:24 06.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 119 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"За сьогодні противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував при цьому одну ракету  та 121 КАБ, залучив для ураження 1317 дронів-камікадзе, здійснив понад 4700 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 46 штурмових та наступальних дій, п’ять з яких станом на 22:00 вівторка ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23973

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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