Інтерфакс-Україна
Події
21:00 06.05.2025

Група Єрмака-Макфола презентувала четвертий План дій для посилення економічного тиску на Росію

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Група Єрмака-Макфола презентувала четвертий План дій для посилення економічного тиску на Росію

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії представила План дій 4.0 – щорічний аналітичний документ, який містить комплексний набір санкційних пропозицій, спрямованих на збільшення економічного тиску на державу-агресорку та підтримку України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні як ніколи важливо посилювати санкційний режим, аби позбавити Росію фінансових і технологічних ресурсів для ведення війни та змусити її забезпечити реальне припинення вогню та конструктивні мирні переговори. План дій 4.0 пропонує всі необхідні для цього кроки", – зазначив співголова групи, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед основних пропозицій, що містяться в Плані дій 4.0, – обмеження енергетичних доходів РФ шляхом зниження стелі цін на російську нафту, заборони на імпорт СПГ з "Ямалу", розширення санкцій проти тіньового флоту.

Крім того, експерти пропонують ЄС доповнити санкційний режим упровадженням мит на імпорт енергоносіїв з РФ.

Ще одним пріоритетним завданням є послаблення російського ВПК шляхом повної заборони на експорт критичних технологій до РФ і санкціонування всіх компаній військово-промислового комплексу держави-агресорки та їхніх посередників у третіх країнах. У поєднанні з відновленням Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю на базі ОЕСР та встановленням квот на експорт товарів подвійного призначення до країн, які допомагають Росії обходити санкції, це дасть змогу забезпечити дієвий контроль за дотриманням санкцій.

У Плані дій 4.0 також укотре наголошується на стратегічній доцільності та справедливості конфіскації заморожених активів Центробанку РФ для фінансування потреб України.

Окремо експерти Міжнародної санкційної групи наголошують на тому, що Європа має взяти на себе лідерство в питанні посилення санкцій.

"Зниження цін на енергоносії ставить Росію у вразливе становище. ЄС варто скористатися цим, аби повністю відмовитися від російської нафти й газу. Це важливий внесок не лише в підтримку України у війні, а й у безпеку самої Європи", – акцентував радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

 

Теги: #презентація #план #санкції

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