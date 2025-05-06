Інтерфакс-Україна
Події
20:48 06.05.2025

Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

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Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країну не можна купити і таким чином зробити американським штатом.

"Як ви знаєте, у бізнесі у сфері нерухомості існують об'єкти, які ніколи не продаються... Я зустрічався з "власниками" Канади протягом виборчої кампанії останніми місяцями і можу сказати, що вона не продається і ніколи не буде продаватися", - заявив Карні в Білому домі.

Зі свого боку президент США зауважив, що не можна "ніколи говорити ніколи". Трамп припустив, що з часом його ідея про приєднання Канади до США цілком може стати реальністю.

Раніше Трамп неодноразово висловлював думку про те, що Канада має стати 51-м американським штатом. У відповідь на це Карні заявляв, що "Канада ніколи, ні в якому вигляді не стане частиною Америки".

Теги: #позиція #канада #сша #премєр

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