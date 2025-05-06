У МЗС відкрили виставку новітніх зразків озброєння і військової техніки українського виробництва

У Міністерстві закордонних справ України у вівторок, 6 травня, відбулося відкриття виставки новітніх зразків озброєння і військової техніки українського виробництва.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", захід відбувся за участю очільника МЗС Андрія Сибіги, міністра стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна.

На виставці, зокрема, були представлені відомі українські дрони, зокрема "Лелека-100", "Лелека 100М2", "Вампір", "Булава", "Сокіл". Також презентовано безпілотник FP-1, призначений для ураження ворога на стратегічній глибині, наземний роботизований комплекс "RATEL М", новітній безпілотний логістичний комплекс "TerMIT", антидронова рушниця Kvertus AD та інші.

Міністр Сибіга зазначив, що вперше в холі МЗС розмістили " досягнення новітньої України у сфері безпілотних технологій".

"Ці зразки зброї, досягнення, ще раз переконують наших партнерів, що допомога нам сьогодні - це також внесок в їхню безпеку. Вони це добре розуміють. Завдяки таким досягненням", - сказав міністр закордонних справ України.

Він додав, що все це "робить дипломатію сильніше", в також висловив впевненість, що ці технології в подальшому стануть "суттєвим геополітичним інструментом".

Сибіга підкреслив, що для президента України Володимира Зеленського питання виробництва та інвестицій в українську зброю - одна з головних тем, яку він піднімає під час усіх зустрічей.

Своєю чергою Сметанін нагадав, що український ОПК з початку повномасштабного вторгнення наростив спроможності у 35 разів. Він додав, що 40% зброї в руках воїнів - українського виробництва.

"Починали ми цю війну зі спроможністю виробництва $1 млрд озброєння і військової техніки протягом року, на сьогодні ми маємо спроможності ОПК виробити озброєння і військової техніку більше ніж на $35 млрд", - підкреслив він.

Камишін наголосив, що після закінчення війни українська зброя стане "головним напрямком для нашого експорту".

"Наша безпека має стати безпекою Європи та всього вільного світу", - сказав він.