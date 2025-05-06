Інтерфакс-Україна
Події
19:06 06.05.2025

Президент Німеччини Штайнмаєр призначив Мерца канцлером

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Президент Німеччини Штайнмаєр призначив Мерца канцлером
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привів до присяги лідера альянсу ХДС/ХСС Фрідріха Мерца як нового канцлера, повідомляє у вівторок агентство DPA.

"Німецького канцлера Фрідріха Мерца привів до присяги президент Франк-Вальтер Штайнмаєр", - повідомляє агентство в соціальній мережі X.

Раніше депутати бундестагу за підсумками другого туру голосування підтримали призначення Мерца канцлером. За його кандидатуру віддали голоси 325 депутатів, 289 проголосували "проти", один утримався. Ще три бюлетені виявилися неправильно заповненими.

Кандидатуру Мерца висунули після того, як у квітні сформувалася нова "чорно-червона" правляча коаліція, до якої увійшли ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН).

Мерц - прихильник ліберально-консервативного курсу. Він неодноразово заявляв про необхідність зміцнення оборонного потенціалу Німеччини й більш жорсткої лінії щодо Росії. Він підтвердив намір продовжувати підтримку України, зокрема поставками озброєнь. Водночас він виступає за "реалістичний діалог" із союзниками по НАТО про шляхи припинення війни.

Теги: #німеччина #присяга #канцлер

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