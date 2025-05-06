В Ізюмському районі Харківщини ліквідовано 5 лісових пожеж, ще 2 локалізовано – ДСНС

Фото: https://kh.dsns.gov.ua

В Ізюмському районі Харківської області станом на 14:00 вівторка ліквідовано п'ять лісових пожеж із восьми (на території Борівського та Піщанського лісництв), ще дві пожежі локалізовано, повідомляє пресслужба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Харківській області.

"Підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісгоспів продовжують ліквідовувати пожежі у Борівському, Оскільському лісництвах та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду Ізюмського району області", - йдеться у повідомленні ДСНС.

На місці пожеж працюють також сапери ДСНС, які перевіряють території, проїзні шляхи та протипожежні розриви задля убезпечення шляхів пересуванню пожежної техніки.