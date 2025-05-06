Інтерфакс-Україна
Події
14:37 06.05.2025

Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

1 хв читати
Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

На засідання комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, яке розглядає питання ратифікації американсько-української угоди про копалини, запрошені тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс, команда посольства США в Україні та члени Кабінету міністрів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Починається засідання комітету з питань зовнішньої політики по ратифікації Угоди по копалинам. На засідання запрошені як урядовці: Юлія Свириденко - Андрій Сибіга - Тарас Качка - Денис Улютін - Олексій Соболєв. Також і Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс та команда посольства США в Україні", - написав Железняк у телеграм у вівторок.

Теги: #угода_про_копалини #ратифікація #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 06.05.2025
Ратифікація угоди про копалини стане перевіркою на одностайність парламенту - Корнієнко

Ратифікація угоди про копалини стане перевіркою на одностайність парламенту - Корнієнко

14:29 05.05.2025
"Єропейська солідарність" наполягає на зустрічі з міністрами - учасниками переговорів зі США щодо угоди про корисні копалини - Геращенко

"Єропейська солідарність" наполягає на зустрічі з міністрами - учасниками переговорів зі США щодо угоди про корисні копалини - Геращенко

12:58 04.05.2025
Корнієнко: вірю, що у Раді будуть голоси за ратифікацію угоди між США та Україною про копалини

Корнієнко: вірю, що у Раді будуть голоси за ратифікацію угоди між США та Україною про копалини

12:20 03.05.2025
Зеленський висловив здивування щодо передбаченої угодою про копалини наглядової ради "3 на 3"

Зеленський висловив здивування щодо передбаченої угодою про копалини наглядової ради "3 на 3"

11:52 03.05.2025
Зеленський: Маю надію, що Рада ратифікує угоду зі США

Зеленський: Маю надію, що Рада ратифікує угоду зі США

11:46 03.05.2025
Зеленський: Угода про корисні копалини сьогодні вигідна обом сторонам

Зеленський: Угода про корисні копалини сьогодні вигідна обом сторонам

17:30 02.05.2025
Рада ратифікувала рішення комітету Регіональної конвенції про Пан-Євро-середземноморські преференційні правила походження

Рада ратифікувала рішення комітету Регіональної конвенції про Пан-Євро-середземноморські преференційні правила походження

14:19 02.05.2025
Сибіга у парламенті: Угода зі США є важливою складовою майбутньої безпекової інфраструктури України

Сибіга у парламенті: Угода зі США є важливою складовою майбутньої безпекової інфраструктури України

13:52 02.05.2025
Єврокомісія вітає угоду про копалини між Україною та США, яка не перешкоджає вступу в ЄС

Єврокомісія вітає угоду про копалини між Україною та США, яка не перешкоджає вступу в ЄС

12:37 02.05.2025
Шмигаль: Формальних гарантій оборони в угоді про копалини із США немає

Шмигаль: Формальних гарантій оборони в угоді про копалини із США немає

ВАЖЛИВЕ

В Україну з російського полону повернулись 205 воїнів – Зеленський

Генсекретар ОЕСР прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України

Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

Повітряні сили: Підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed, 70 – локаційно втрачені

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

ОСТАННЄ

В Україну з російського полону повернулись 205 воїнів – Зеленський

Працівнику виправної колонії РФ повідомили про підозру за знущання над українськими полоненими – Офіс генпрокурора

На Донеччині ДБР викрило командира, який незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових"

В Ізюмському районі Харківщини ліквідовано 5 лісових пожеж, ще 2 локалізовано – ДСНС

Драпатий привітав українських захисників з Днем піхоти: Перемогу робить не наказ, не ракета. Робить піхотинець

В Армія+ з"явились 5 нових рапортів: довідка про УБД, витяги з наказу та послужного списку, а також щодо відпустки

Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

Останки 42 людей виявлено на місці ексгумації у колишньому селі Пужники на Тернопільщині

АП ВАКС звільнила від кримінальної відповідальності екснардепа Пацкана у зв’язку із закінченням строків давності

Через ворожі обстріли Купʼянського району Харківщини постраждав 16-річний підліток і пенсіонерка - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА