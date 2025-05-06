Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

На засідання комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, яке розглядає питання ратифікації американсько-української угоди про копалини, запрошені тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс, команда посольства США в Україні та члени Кабінету міністрів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Починається засідання комітету з питань зовнішньої політики по ратифікації Угоди по копалинам. На засідання запрошені як урядовці: Юлія Свириденко - Андрій Сибіга - Тарас Качка - Денис Улютін - Олексій Соболєв. Також і Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс та команда посольства США в Україні", - написав Железняк у телеграм у вівторок.