Через ворожі обстріли Купʼянського району Харківщини постраждав 16-річний підліток і пенсіонерка - прокуратура

У вівторок, о 10:00, ЗС РФ вдарили по с. Старовірівка Купʼянського району Харківської області.

"Пошкоджено житлові будинки. Постраждав 16-річний хлопець — з вибуховим пораненням його ушпиталено", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, російські військові завдали авіаударів і по Куп’янську. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння. У 72-річної мирної мешканки — гостра реакція на стрес.

За попередніми даними, окупанти застосували ФАБ-500 з УМПК.

За обома фактами розпочаті досудові розслідування за ст.438 (воєнні злочини) КК України.