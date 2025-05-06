Інтерфакс-Україна
Події
14:18 06.05.2025

Через ворожі обстріли Купʼянського району Харківщини постраждав 16-річний підліток і пенсіонерка - прокуратура

1 хв читати

У вівторок, о 10:00, ЗС РФ вдарили по с. Старовірівка Купʼянського району Харківської області.

"Пошкоджено житлові будинки. Постраждав 16-річний хлопець — з вибуховим пораненням його ушпиталено", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, російські військові завдали авіаударів і по Куп’янську. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння. У 72-річної мирної мешканки — гостра реакція на стрес.

За попередніми даними, окупанти застосували ФАБ-500 з УМПК.

За обома фактами розпочаті досудові розслідування за ст.438 (воєнні злочини) КК України.

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 06.05.2025
Загинула жителька Комишан через російську атаку – Херсонська ОВА

Загинула жителька Комишан через російську атаку – Херсонська ОВА

11:00 06.05.2025
Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

08:46 06.05.2025
Росіяни сім разів вдарили по Краматорську

Росіяни сім разів вдарили по Краматорську

08:29 06.05.2025
Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало три людини та одна загинула – Прокудін

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало три людини та одна загинула – Прокудін

08:11 06.05.2025
Ворог завдав масований удар по Харкову, влучання уламків БПЛА є в чотирьох районах міста, є постраждалі

Ворог завдав масований удар по Харкову, влучання уламків БПЛА є в чотирьох районах міста, є постраждалі

08:05 06.05.2025
У лікарні померла ще одна жертва російських обстрілів Сумщини напередодні

У лікарні померла ще одна жертва російських обстрілів Сумщини напередодні

07:50 06.05.2025
Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження

Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження

02:38 06.05.2025
Ворог інтенсивно обстрілює Сумщину, три жертви та семеро поранених - ОВА

Ворог інтенсивно обстрілює Сумщину, три жертви та семеро поранених - ОВА

21:34 05.05.2025
Три жінки постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини – Лисак

Три жінки постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини – Лисак

19:37 05.05.2025
Окупанти обстрілюють Білопільський та Ворожбянський райони Сумщини, загинули троє цивільних, чотирьох поранено

Окупанти обстрілюють Білопільський та Ворожбянський райони Сумщини, загинули троє цивільних, чотирьох поранено

ВАЖЛИВЕ

Генсекретар ОЕСР прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України

Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

Повітряні сили: Підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed, 70 – локаційно втрачені

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

Останки 42 людей виявлено на місці ексгумації у колишньому селі Пужники на Тернопільщині

АП ВАКС звільнила від кримінальної відповідальності екснардепа Пацкана у зв’язку із закінченням строків давності

Україна суттєво просунулись у боротьбі проти корупції - генсек ОЕСР

Шмигаль: Україна рішуче налаштована виграти мир, який настане після завершення війни

Троє ворожих агентів поширювали відео, записані з полоненими українськими воїнами під тиском

Трамп доручив реконструювати "Алькатрас" і знову відкрити там в'язницю

В четвер в Україні у західних та північних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту

В Україні збережеться прохолодна дощова погода

Американська компанія Tetra Tech допоможе у підготовці українських фахівців з розмінування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА