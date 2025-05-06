Перекриття Індією шлюзів на греблях у Джамму і Кашмірі призвело до сильного падіння рівня води в річці Чинаб у Пакистані

Річка Чинаб, що протікає з Індії до Пакистану, різко обміліла після того, як індійська влада у зв'язку з напруженістю між Делі та Ісламабадом закрила шлюзи на греблях на союзній території Джамму і Кашмір, повідомляє у вівторок The Times of India.

За даними джерел, влада перекрила всі шлюзи на греблі Багліхар і на греблі Салал на Чинабі, тим самим фактично зупинивши течію річки. Рівень води знизився до безпрецедентної позначки, і населення районів, розташованих нижче за річкою, уперше можуть перетинати її пішки.

Зі свого боку видання Dawn зазначає, що об'єм вод, який приносить Чинаб до пакистанської провінції Пенджаб, уже в понеділок упав практично вдесятеро.

"Індійська влада фактично заблокувала течію річки Чинаб у напрямку Пакистану після того, як ухвалила таке рішення в неділю (...) тепер вони використовують нашу воду для своїх водосховищ, гідротехнічних проєктів у басейні Чинабу. Їм не можна було цього робити, тому що це серйозне порушення Договору про води Інду", - заявив виданню високопоставлений співробітник департаменту іригації Пенджабу.

За його словами, води Чинабу дуже важливі для іригаційної системи Пенджабу. Він додав, що якщо індійська влада почне раптове скидання води через шлюзи, то для жителів розташованих нижче по річці районів може виникнути загроза повені.

Напередодні видання Hindustan Times передавало, що Індія припинила подачу води до Пакистану через греблю Багліхар, розташовану на Чинабі в Джамму і Кашмірі.

22 квітня в місті Пахалгам на півночі Індії група бойовиків відкрила вогонь по людях у місці великого скупчення туристів. За останніми даними, внаслідок нападу загинули 26 осіб. Це призвело до різкого загострення відносин між Індією та Пакистаном. Зокрема, індійська влада призупинила дію Договору про води Інду, що регулює використання обома країнами низки річок. Після цього неодноразово надходили повідомлення про перестрілку на низці ділянок на лінії контролю - демаркаційній лінії між Індією і Пакистаном.