Помер письменник Валерій Шевчук

Помер український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук, повідомила його дочка Юліана Шевчук.

"Відійшов у вічність на 86-му році життя мій батько, письменник Валерій Шевчук. Закінчилися його земні страждання… Батько помер в реанімації лікарні "Феофанія". Останні дні перебував у дуже тяжкому стані", - написала дочка в в мережі Facebook.

Шевчук був майстром психологічної і готичної прози, автор низки літературознавчих та публіцистичних праць, інтерпретатор українського літературного бароко.