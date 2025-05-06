Інтерфакс-Україна
Події
11:25 06.05.2025

Помер письменник Валерій Шевчук

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Помер письменник Валерій Шевчук

Помер український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук, повідомила його дочка Юліана Шевчук.

"Відійшов у вічність на 86-му році життя мій батько, письменник Валерій Шевчук. Закінчилися його земні страждання… Батько помер в реанімації лікарні "Феофанія". Останні дні перебував у дуже тяжкому стані", - написала дочка в в мережі Facebook.

Шевчук був майстром психологічної і готичної прози, автор низки літературознавчих та публіцистичних праць, інтерпретатор українського літературного бароко. 

 

Теги: #смерть #письменник

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