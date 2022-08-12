Події

19:59 12.08.2022

Британського письменника Салмана Рушді госпіталізували у Нью-Йорку після нападу

1 хв читати
Британського письменника Салмана Рушді госпіталізували у Нью-Йорку після нападу

На британського письменника Салмана Рушді напали під час виступу в Нью-Йорку, його доставили до лікарні гелікоптером, повідомляє в п'ятницю Associated Press.

Рушді був на сцені в той момент, коли в залі з'явився невідомий, він вибіг на сцену і накинувся на письменника з ножем. За інформацією кореспондента, який перебував у залі, нападник встиг завдати письменнику 10-15 ударів руками та ножем, перш ніж його затримали.

Про те, наскільки серйозними є поранення письменника, поки що не повідомляється. За деякими даними, він поранений у шию.

Рушді - британський письменник індійського походження, чиї тексти про релігію та політику викликали неоднозначну реакцію в деяких частинах світу. У 1988 році вийшов роман "Сатанинські вірші", в деяких сценах цього роману зображується персонаж, створений за образом пророка Мухаммеда, і його опис мусульмани вважають образливим. Іранський аятола Рухолла Хомейні видав проти Рушді фетву - указ, що закликає до смерті.

Рушді протягом деякого часу переховувався під захистом Скотленд-Ярду у Великій Британії і, незважаючи на загрозу життю, продовжував писати. 1998 року іранський уряд заявив, що більше не забезпечуватиме виконання фетви. Однак у 2005 році аятола Алі Хаменеї заявив, що фетва, як і раніше, чинна.

Теги: #сша #напад #письменник #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 12.08.2022
Сі Цзіньпін може зустрітися з Байденом у листопаді - ЗМІ

Сі Цзіньпін може зустрітися з Байденом у листопаді - ЗМІ

16:39 11.08.2022
Генштаб: 2400 українських військових уже пройшли навчання у Великій Британії

Генштаб: 2400 українських військових уже пройшли навчання у Великій Британії

10:37 11.08.2022
Велика Британія відправить Україні ще три РСЗВ і значну кількість ракет до них – міністр оборони

Велика Британія відправить Україні ще три РСЗВ і значну кількість ракет до них – міністр оборони

16:36 10.08.2022
Україна планує проводити військові брифінги для комітету Конгресу США з безпеки – Єрмак

Україна планує проводити військові брифінги для комітету Конгресу США з безпеки – Єрмак

10:45 10.08.2022
США виділять Україні $89 млн на розмінування територій – посол

США виділять Україні $89 млн на розмінування територій – посол

22:01 09.08.2022
Байден затвердив ратифікацію Вашингтоном членства Фінляндії та Швеції в НАТО

Байден затвердив ратифікацію Вашингтоном членства Фінляндії та Швеції в НАТО

15:29 09.08.2022
США не планують постачати Україні додаткові HIMARS найближчим часом – заступник міністра оборони Каль

США не планують постачати Україні додаткові HIMARS найближчим часом – заступник міністра оборони Каль

09:32 09.08.2022
Надання нового пакета оборонної допомоги США Україні в $1 млрд свідчить про високий рівень довіри між президентами та їхніми командами - Кулеба

Надання нового пакета оборонної допомоги США Україні в $1 млрд свідчить про високий рівень довіри між президентами та їхніми командами - Кулеба

09:23 09.08.2022
Пентагон: США надали Україні протирадіолокаційні ракети - ЗМІ

Пентагон: США надали Україні протирадіолокаційні ракети - ЗМІ

21:47 08.08.2022
США виділили Україні через СБ грант $4,5 млрд, $3 млрд надійдуть у серпні

США виділили Україні через СБ грант $4,5 млрд, $3 млрд надійдуть у серпні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Краматорську, двоє мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків - Донецька обладміністрація

Окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено об'єкти інфраструктури, поранено жінку - голова обладміністрації

Вибухи у Кременчуці були спричинені ліквідацією залишків збитих ракет – мер

Зеленський запропонував Раді знову продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб

Сили безпеки та оборони України закликають цивілізований світ не допустити судилища над українськими захисниками в Маріуполі

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по Краматорську, двоє мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків - Донецька обладміністрація

"Укргідроенерго" планує у вересні підписати контракт із Andritz Hydro та MAN Energy Solutions на постачання електролізера 1 МВт для виробництва водню

Нацбанк попередив 10 найбільших гравців готівкового обміну валют про продовження посиленого нагляду

В акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають два російських носії крилатих ракет - ПС ЗСУ

У річку Одер потрапила велика кількість хімічних відходів - прем'єр Польщі обіцяє покарати винних

Окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено об'єкти інфраструктури, поранено жінку - голова обладміністрації

Боррель підтримує заклик до демілітаризації ЗАЕС, РФ має негайно повернути контроль Україні

Над Доманівкою Миколаївської області збито російську ракету - голова обладміністрації

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський переговорив телефоном із Папою Римським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА