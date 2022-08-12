Британського письменника Салмана Рушді госпіталізували у Нью-Йорку після нападу

На британського письменника Салмана Рушді напали під час виступу в Нью-Йорку, його доставили до лікарні гелікоптером, повідомляє в п'ятницю Associated Press.

Рушді був на сцені в той момент, коли в залі з'явився невідомий, він вибіг на сцену і накинувся на письменника з ножем. За інформацією кореспондента, який перебував у залі, нападник встиг завдати письменнику 10-15 ударів руками та ножем, перш ніж його затримали.

Про те, наскільки серйозними є поранення письменника, поки що не повідомляється. За деякими даними, він поранений у шию.

Рушді - британський письменник індійського походження, чиї тексти про релігію та політику викликали неоднозначну реакцію в деяких частинах світу. У 1988 році вийшов роман "Сатанинські вірші", в деяких сценах цього роману зображується персонаж, створений за образом пророка Мухаммеда, і його опис мусульмани вважають образливим. Іранський аятола Рухолла Хомейні видав проти Рушді фетву - указ, що закликає до смерті.

Рушді протягом деякого часу переховувався під захистом Скотленд-Ярду у Великій Британії і, незважаючи на загрозу життю, продовжував писати. 1998 року іранський уряд заявив, що більше не забезпечуватиме виконання фетви. Однак у 2005 році аятола Алі Хаменеї заявив, що фетва, як і раніше, чинна.