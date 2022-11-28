Події

20:06 28.11.2022

Дитячого письменника Володимира Вакуленка було вбито під час окупації Харківщини

2 хв читати

Українського дитячого письменника, поета та лауреата низки літературних премій Володимира Вакуленка було вбито під час окупації с. Капитолівки Ізюмського району Харківської області російськими військами та поховано в Ізюмі, повідомила його колишня дружина Ірина Новіцька.
"Сьогодні надвечір батькам Володимира Вакуленка повідомили, що ДНК-експертиза підтвердила: у похованні №319 було тіло їхнього сина", - написала Новіцька у фейсбуці у понеділок.
Цю саму інформацію підтвердило видання "Суспільне" з посиланням на результати розслідування та ДНК-експертизи. "Журналісти редакції розслідувань "Суспільного" отримали фотодокази і результати ДНК-експертизи, які свідчать, що дитячого письменника Володимира Вакуленка вбили на Харківщині під час окупації", - йдеться у повідомленні.
Вакуленко, який сам виховував неповнолітнього сина з інвалідністю та майже ніколи не розлучався з ним, зник у Капитолівці у березні 2022 року. Батьки письменника понад півроку шукали його.
"Після того як українські війська звільнили окупований Ізюм, в місті виявили місце масового поховання. Станом на початок вересня там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. Як з’ясували журналісти "Суспільного", у цьому журналі під номером 319 були вказані дані письменника", - пише видання.
Спочатку правоохоронці заперечували інформацію про те, що у цій могилі було поховано Вакуленка, і заявляли, що у похованні №319 виявили тіло невідомої жінки. "Однак розслідувачі "Суспільного" знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому прострелені документи Володимира Вакуленка. Також - татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Нині ж дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза", - повідомляється у статті.
Як повідомлялося, 10 квітня слідчі Ізюмського райуправління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом викрадення Вакуленка за ч.1 ст.146-1 (викрадення людини) Кримінального кодексу України. "За даними слідства, наприкінці березня 2022 року російські окупанти, які захопили с. Капитолівка Ізюмського району, незаконно позбавили волі, викрали відомого українського письменника, який тривалий час займався волонтерською діяльністю. Наразі його місцеперебування невідоме", - розповіли в облпрокуратурі.
Раніше про викрадення письменника повідомила Новіцька. "Учора підтвердилося те, що я вже від кінця березня підозрювала. Володимира Вакуленка, ізюмського волонтера та літератора, мого колишнього чоловіка і батька нашого сина, приблизно тиждень тому забрали за доносом або російські вояки, або представники окупаційної маня-влади. Його подальша доля, як і доля Віталика, невідома", - написала Новіцька у фейсбуці вранці 10 квітня.

Теги: #жертва #україна #письменник #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:21 28.11.2022
ЄС направить до EUR25 млн Фонду енергоефективності для ремонту пошкоджених через війну багатоповерхівок

ЄС направить до EUR25 млн Фонду енергоефективності для ремонту пошкоджених через війну багатоповерхівок

20:29 28.11.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6665 цивільних, іще 10368 поранені - ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6665 цивільних, іще 10368 поранені - ООН

20:18 28.11.2022
Споживачам не варто вмикати всі прилади відразу після появи електропостачання - глава YASNO

Споживачам не варто вмикати всі прилади відразу після появи електропостачання - глава YASNO

08:46 28.11.2022
У Польщі спростували "фейки" Білорусі про велику кількість українських біженців

У Польщі спростували "фейки" Білорусі про велику кількість українських біженців

07:31 28.11.2022
У Міноборони Великої Британії підтвердили надання Україні ракет Brimstone

У Міноборони Великої Британії підтвердили надання Україні ракет Brimstone

19:57 27.11.2022
Литва направить Україні ще два млн євро на реконструкцію енергетичного сектора

Литва направить Україні ще два млн євро на реконструкцію енергетичного сектора

19:30 27.11.2022
Президент "Енергоатома": Окупанти, ймовірно, готуються до відходу із ЗАЕС

Президент "Енергоатома": Окупанти, ймовірно, готуються до відходу із ЗАЕС

14:50 27.11.2022
ФРН передала Україні танкові тягачі та бронемашини

ФРН передала Україні танкові тягачі та бронемашини

06:34 27.11.2022
Понад 12 млн тонн українського продовольства експортовано у рамках "зернової угоди"

Понад 12 млн тонн українського продовольства експортовано у рамках "зернової угоди"

06:25 27.11.2022
Стефанчук: Росія має відповісти за всі свої злочини проти українського народу

Стефанчук: Росія має відповісти за всі свої злочини проти українського народу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння

Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

Данілов: Найкраще вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше кілометрів

Окупанти пошкодили насосну станцію "Миколаївводоканалу", воду до Миколаєва подаватимуть із Бузького лиману – мер

За дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні - Резніков

ОСТАННЄ

Понад 300 людей загинули на акціях протесту в Ірані

Програма Grain from Ukraine акумулювала понад $180 млн і зібрала більше ніж 30 країн-учасниць

Зеленський зустрівся із главами МЗС семи країн північної Європи

Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння

Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

Окупанти десять разів обстріляли Україну з РСЗВ за добу – Генштаб ЗСУ

Данілов: Найкраще вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше кілометрів

Окупанти пошкодили насосну станцію "Миколаївводоканалу", воду до Миколаєва подаватимуть із Бузького лиману – мер

У КУП'ЯНСЬКУ НА ХАРКІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Ставка верховного головнокомандувача узгодила шляхи реагування на можливі виклики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА