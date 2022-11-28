Дитячого письменника Володимира Вакуленка було вбито під час окупації Харківщини

Українського дитячого письменника, поета та лауреата низки літературних премій Володимира Вакуленка було вбито під час окупації с. Капитолівки Ізюмського району Харківської області російськими військами та поховано в Ізюмі, повідомила його колишня дружина Ірина Новіцька.

"Сьогодні надвечір батькам Володимира Вакуленка повідомили, що ДНК-експертиза підтвердила: у похованні №319 було тіло їхнього сина", - написала Новіцька у фейсбуці у понеділок.

Цю саму інформацію підтвердило видання "Суспільне" з посиланням на результати розслідування та ДНК-експертизи. "Журналісти редакції розслідувань "Суспільного" отримали фотодокази і результати ДНК-експертизи, які свідчать, що дитячого письменника Володимира Вакуленка вбили на Харківщині під час окупації", - йдеться у повідомленні.

Вакуленко, який сам виховував неповнолітнього сина з інвалідністю та майже ніколи не розлучався з ним, зник у Капитолівці у березні 2022 року. Батьки письменника понад півроку шукали його.

"Після того як українські війська звільнили окупований Ізюм, в місті виявили місце масового поховання. Станом на початок вересня там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. Як з’ясували журналісти "Суспільного", у цьому журналі під номером 319 були вказані дані письменника", - пише видання.

Спочатку правоохоронці заперечували інформацію про те, що у цій могилі було поховано Вакуленка, і заявляли, що у похованні №319 виявили тіло невідомої жінки. "Однак розслідувачі "Суспільного" знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому прострелені документи Володимира Вакуленка. Також - татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Нині ж дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза", - повідомляється у статті.

Як повідомлялося, 10 квітня слідчі Ізюмського райуправління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом викрадення Вакуленка за ч.1 ст.146-1 (викрадення людини) Кримінального кодексу України. "За даними слідства, наприкінці березня 2022 року російські окупанти, які захопили с. Капитолівка Ізюмського району, незаконно позбавили волі, викрали відомого українського письменника, який тривалий час займався волонтерською діяльністю. Наразі його місцеперебування невідоме", - розповіли в облпрокуратурі.

Раніше про викрадення письменника повідомила Новіцька. "Учора підтвердилося те, що я вже від кінця березня підозрювала. Володимира Вакуленка, ізюмського волонтера та літератора, мого колишнього чоловіка і батька нашого сина, приблизно тиждень тому забрали за доносом або російські вояки, або представники окупаційної маня-влади. Його подальша доля, як і доля Віталика, невідома", - написала Новіцька у фейсбуці вранці 10 квітня.