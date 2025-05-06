Повітряні сили: Підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed, 70 – локаційно втрачені

Підрозділи Сил оборони України минулої ночі збили 54 ворожі БпЛА, 70 безпілотників-емітаторів були локаційно втрачені, всього українську територію атакували 136 ворожих БпЛА, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 6 травня 2025 року (із 21.30 5 травня) противник атакував 136-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Приморськ – ТОТ Запорізької обл.", - йдеться у повідомленні ПС у телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що станом на 10.30 підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни; 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків); один БпЛА – ще в повітрі.

Зазначається, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.