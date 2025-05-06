Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

Російська армія пошкодила два із трьох водогонів в Костянтинівці Донецької області, наразі вони не підлягають відновленню, повідомила пресслужба Костянтинівської міської військової адміністрації.

"Унаслідок ворожих обстрілів на сьогоднішній день пошкоджено два з трьох водогонів, які забезпечували водопостачання нашої громади. Ці водогони не підлягають відновленню в умовах активних бойових дій", - сказано у повідомленні.

Наразі водопостачання до міста здійснюється в недостатній кількості, вживаються всі можливі заходи для стабілізації ситуації.

Проводяться перепідключення між діючими мережами, щоб забезпечити централізовану подачу води почергово в ті райони, де це ще технічно можливо.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Економно використовуйте воду. Закликаємо до спокою, єдності та взаємної підтримки", - звернулась місцева влада до мешканців.