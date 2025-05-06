ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

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Воїнам Збройних Сил України вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Покровський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу", - написав він в телеграм-каналі у вівторок.

Сирський зазначив, що 425-й окремий штурмовий полк "Скала" – один із підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та нищить загарбників.

"Зусиллями "Скали" Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями. Так було 2022 року в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом", - додав головнокомандувач.

Під час робочої поїздки у війська він нагородив військовослужбовців 425-го полку почесними відзнаками Головнокомандувача.