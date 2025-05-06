США домовляються щодо проведення четвертого раунду переговорів з Іраном у майбутні вихідні - Віткофф

Спецпосланець президента США з Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що США намагаються запланувати новий раунд переговорів з Іраном щодо ядерної програми Тегерана на майбутні вихідні, пише журналіст Axios Барак Равід.

"Віткофф сказав мені, що США намагаються запланувати четвертий раунд ядерних переговорів з Іраном на ці вихідні", - написав Равід у соціальних мережах.

"Якщо цього не станеться, то тільки через поїздку президента на Близький Схід", - процитував Равід слова Віткоффа.

Президент США Дональд Трамп планує поїздку в регіон з 13 до 16 травня.

Крім того, згідно з публікацією, спецпосланець висловив сподівання, що під час поїздки Трампа буде досягнуто прогресу в зусиллях із досягнення угоди щодо припинення вогню в Секторі Гази та звільнення заручників.

"Я сподіваюся, що ми доб'ємося прогресу. Я сподіваюся, що ми витягнемо всіх. Я спілкуюся з Катаром, Єгиптом та Ізраїлем майже щодня. Президент Трамп хоче звільнення заручників. Прем'єр-міністр Нетаньягу хоче звільнення заручників. Ми працюємо узгоджено", - додав Віткофф.

Як повідомлялося раніше, заплановані на 3 травня непрямі переговори між Іраном і США щодо ядерної програми Тегерана було перенесено, сторони мали намір узгодити нові терміни.

Іран і США провели три раунди переговорів щодо іранської ядерної програми - 12, 19 і 26 квітня. Посередником виступав Оман.

Раніше президент США Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що вважає за необхідне повністю згорнути ядерну програму Ірану.

"Повна ліквідація", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання, на що націлені переговори США та Ірану - на обмеження чи на ліквідацію ядерної програми.

"Зараз з'явилася теорія, що Ірану, можливо, дозволять використання в мирних цілях (ядерної енергії - ІФ-У), щоб виробляти електрику. Але я вважаю, що в них так багато нафти, може їм краще використовувати її?" - додав американський лідер.