Інтерфакс-Україна
Події
07:50 06.05.2025

Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження

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Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження

Російські війська в ніч на вівторок обстріляли два райони Дніпропетровщини, є пошкодження, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор обстріляв з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Вранці вдарив по Марганецькій громаді безпілотником. Минулося без загиблих і постраждалих", - написав він.

За словами Лисака, за уточненою інформацією, через удар FPV-дроном, якого ворог завдав ввечері по Нікополю, у місті пошкоджені ще 2 приватні будинки.

"Цієї ночі атакувала російська армія і Новопавлівську громаду Синельниківського району. Застосувала КАБи. Понівечена інфраструктура. Люди неушкоджені", - зазначив глава ОВА.

За його словами, ворог поцілив по району також уранці. А саме – по підприємству в Іларіонівській громаді. Деталі з'ясовуютьсі.

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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