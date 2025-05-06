Інтерфакс-Україна
Події
01:29 06.05.2025

Загроза, яку становить Росія, також поширюється за межі України – прем'єр Нідерландів

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Загроза, яку становить Росія, також поширюється за межі України та все частіше проявляється в гібридних формах, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

"Війна, яка закінчилася вісімдесят років тому, нагадує нам, що свободу не можна сприймати як належне. Насправді, зараз на східному краю Європи ми бачимо, що Україна веде боротьбу за своє подальше існування як нації та за власний мир і безпеку. Загроза, яку становить Росія, також поширюється за межі України та все частіше проявляється в гібридних формах", - написав він в соцмережі Х.

Він зазначив, що Європа має більше інвестувати у власну безпеку.

"Я з вдячністю відзначив провідну роль, яку Польща відіграє в цій дискусії. Водночас країни Європи несуть велику відповідальність за обмірковування того, що ще вони можуть зробити на національному рівні для побудови сильнішої європейської опори в рамках НАТО", - написав він.

Прем'єр-міністр Нідерландів також зазначив, що з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорили, як досягти прогресу з низки інших ключових європейських питань, таких як посилення контролю над нелегальною міграцією.

"Зрештою, я висловив свою глибоку вдячність Дональду Туску за візит до Нідерландів у цей важливий день. У такі буремні часи для союзників вкрай важливо тісно співпрацювати", - зазначив Схооф.

Джерело: https://x.com/MinPres/status/1919437258207244707?t=AepR_mHzCgnGN9_PLT_c8w

Теги: #загроза #нідерланди #рф

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