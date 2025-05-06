Інтерфакс-Україна
Події
00:10 06.05.2025

Одна людина загинула внаслідок атаки ворожих БпЛА в Одесі – Кіпер

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Російські війська атакували безпілотниками Одесу ввечері понеділка, внаслідок чого загинула одна людина та пошкоджено обєкти цивільної інфраструктури, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Є жертва. В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують рятувальники.

Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9554

Теги: #одеса #атака #жертва

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