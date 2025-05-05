Інтерфакс-Україна
Події
23:31 05.05.2025

На чотирьох напрямках фронту в понеділок було найгарячіше - Генштаб

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На покровському, лиманському, новопавлівському та курському напрямках фронту в понеділок була найгарячіша ситуація, усього відбулося 146 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"За сьогодні противник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосував при цьому дві ракети та 138 КАБ, залучив для ураження 1176 дронів-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Вовчанська.

На куп’янському напрямку противник протягом дня п’ять разів намагався просунутися до українських позицій у районі населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Новоосинового і Глушківки; українські підрозділи відбили чотири атаки, триває бій.

На лиманському напрямку ворог 30 разів атакував в районах населених пунктів Надія, Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне та в напрямку Зеленої Долини. Українські військові зупинили 26 атак загарбників, ще шість боїв тривають досі.

На краматорському напрямку українські оборонці відбили три атаки противника в районі Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.

На торецькому напрямку ворог провів шість наступальних дій на позиції українських військ у районах Торецька, Кримського та Озарянівки.

На новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські військові вже відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар, Рівнопіль, Бурлацьке, Костянтинопіль та в напрямку Одрадне та Багатир, ще п’ять боєзіткнень тривають досі.

На гуляйпільському напрямку в районі населеного пункту Високе, Сили оборони відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення залишається незавершеним. Авіаційних ударів зазнали Малинівка, Темирівка, Олександроград та Зелене Поле.

На оріхівському напрямку українська оборона відбила 14 атак противника поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки й Новоданилівки.

На курському напрямку на даний час триває три боєзіткнення, загалом, за сьогодні російські окупанти здійснили 18 спроб просунутись вперед. Ворог завдав 19 авіаційних ударів та скинув 27 КАБ, здійснив 293 артилерійські обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ik6BRQNgCDvh1gtziTBqur6SpPugVT1mksW1hrEJWgtioWNAJwvdmKYE2Qru4soWl

Теги: #фронт #генштаб #зведення

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