Втрати ворога на покровському напрямку за добу становлять 75 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили 279 військовослужбовців і 53 одиниці техніки лише на покровському напрямку за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації в понеділок.

"За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 279 осіб убитими та пораненими", - сказано в зведенні.

Крім того, знищено два танки, шість автомобілів, одну багі, 12 мотоциклів, дві гармати, 12 БпЛА, термінал супутникового зв'язку, бліндаж, сім пунктів управління БпЛА; крім того, пошкоджено танк, шість гармат, автомобіль та міномет противника.

Як зазначається, від початку доби ворог 48 разів намагався вклинитися в українську оборону на покровському напрямку в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка; наразі триває 11 боєзіткнень.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ik6BRQNgCDvh1gtziTBqur6SpPugVT1mksW1hrEJWgtioWNAJwvdmKYE2Qru4soWl