Інтерфакс-Україна
Події
19:06 05.05.2025

Міноборони та Сухопутні війська до вересня впроваджуватимуть пілотний проєкт з автоматизації транспортної логістики

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Міноборони та Сухопутні війська до вересня впроваджуватимуть пілотний проєкт з автоматизації транспортної логістики

Міністерство оборони України спільно з командуванням Сухопутних військ розпочали пілотний проєкт з впровадження системи управління транспортом, що спрямована на автоматизацію транспортних операцій та оптимізацію логістики, пілотний проєкт триватиме до вересня, повідомила пресслужба Міноборони.

"Міністерство оборони України разом з командуванням Сухопутних військ ЗСУ (КСВ ЗСУ) розпочали пілотний проєкт з впровадження системи управління транспортом Transportation Management System (TMS) на базі рішення SAP. Про це повідомив командувач логістики Сухопутних військ ЗСУ полковник Юрій Погрібний", - йдеться на сайті Міноборони у понеділок.

Зазначається, що ініціатива спрямована "на автоматизацію транспортних операцій, оптимізацію логістики та підвищення бойової готовності військ, а також є частиною масштабної трансформації Сухопутних військ".

За ловами Погрібного, функціонал системи забезпечує швидкість прийняття управлінських рішень, ефективне використання транспорту, суттєве скорочення часу транспортування та зменшення витрат на виконання військових перевезень. За попередніми оцінками, впровадження системи дозволить в рази зменшити час доставлення військових вантажів, а також скоротити витрати пального на 15%.

"Ми не просто впроваджуємо SAP чи TMS – ми створюємо зразок сучасної військової логістики, який змінює не лише культуру управління, а й встановлює нові стандарти ефективності. Ця трансформація – мультиплікатор змін, що робить Сухопутні війська ЗСУ потужнішими та наближає перемогу України, – зазначив Погрібний.

Повідомляється, що TMS автоматизує весь цикл транспортних операцій: від формування заявки до доставлення вантажу. Наприклад, коли бригада на сході України потребує боєприпасів, логіст через TMS подає запит, система призначає транспорт, а логісти відстежують рух вантажу в реальному часі. "Це як логістика міжнародних компаній, але адаптована до війни — з урахуванням безпеки, швидкості та бойових умов", ― зазначив офіцер організаційно-планового відділу штабу КСВ ЗСУ Євген Дьордяй.

Як повідомила радниця патронатної служби міністра оборони України Оксана Ферчук, пілотний проєкт з впровадження TMS триватиме до вересня. Після узагальнення та оцінки його ефективності він буде масштабований на весь кластер транспортної логістики Сухопутних військ ЗСУ, а також інших видів та родів військ.

Transportation Management System ― це програмне забезпечення для планування маршрутів, відстеження вантажів, управління автопарком і аналізу логістичних даних.

У 2023 році Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ та Командуванням Сил логістики ЗСУ розпочали впровадження SAP з автоматизації процесів постачання та забезпечення за основними тиловими й військовими службами забезпечення.

Впровадження рішень SAP у ЗСУ вже скоротило час обробки логістичних заявок із кількох тижнів до 2–3 днів. Сотні військових частин використовують систему для обліку майна, запчастин і техніки, а склади перейшли на цифрові операції зі сканерами замість паперових журналів. TMS доповнює цю екосистему, фокусуючись на транспорті.

Командування Сухопутних військ успішно автоматизувало логістичні процеси за напрямками речового забезпечення, обліку наземних систем озброєння, процеси постачання запчастин, забезпечення безпілотними системами.

Систему SAP використовують для управління оборонними ресурсами 28 країн-членів НАТО.

Теги: #зсу #автоматизація #логістика

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