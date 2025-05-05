Інтерфакс-Україна
Події
16:59 05.05.2025

Сирський привітав фахівців цивільно-військового співробітництва з професійним святом

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Сирський привітав фахівців цивільно-військового співробітництва з професійним святом

Головнокомандувач Збройних сил України привітав фахівців цивільно-військового співробітництва (ЦВС) з професійним святом та відзначив їх важливу роль у мінімізації впливу війни на цивільних, зокрема у нещодавніх подіях у Курській області та в реалізації гуманітарного проєкту "На щиті".

"Шановні воїни цивільно-військового співробітництва! Сьогодні ми відзначаємо ваш день — День фахівців ЦВС Збройних Сил України. Саме 5 травня 2014 року на сході нашої держави стартував перший пілотний проєкт цивільно-військового співробітництва. І відтоді "СІМІКи" стали невід’ємною частиною нашого війська", - написав він у телеграмі у понеділок.

Сирський зазначив, що створення підрозділів CIMIC (від *civil-military cooperation*) стало не лише кроком до сумісності з НАТО, а й нагальною відповіддю на виклики війни. "Ви — ті, хто допомагає командирам розуміти ситуацію на місцях, організовуєте взаємодію з населенням, місцевою владою, волонтерами. Ви формуєте середовище, в якому наші сили можуть ефективно виконувати бойові завдання", - наголосив він.

"Ваш обов’язок — мінімізувати вплив війни на цивільних. І ви гідно його виконуєте: у боях за Київ, під час звільнення Харківщини та Херсонщини, щодня — у гарячих точках. Ви допомагаєте евакуйовувати людей, доправляєте гуманітарну допомогу, знижуєте напругу серед населення. Особливо хочу відзначити вашу роботу під час Курської операції. Завдяки вам вдалося налагодити контакт із місцевими жителями навіть на ворожій території, уникнути паніки, запобігти мародерству", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

"Велике значення має й реалізація гуманітарного проєкту "На щиті" — повернення полеглих воїнів додому, до рідних. Це справа честі, яку ви виконуєте з болем і гідністю. На жаль, і серед фахівців ЦВС є втрати. Світла пам’ять усім, хто віддав життя за Україну", - додав він.

"Дякую вам, СІМІКи, за віддану службу, за людяність і витримку, за те, що тримаєте зв’язок між фронтом і тилом, між армією та народом", - наголосив Сирський.

Теги: #цвс #сирський

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