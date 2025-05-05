Інтерфакс-Україна
Події
14:40 05.05.2025

До 6 років тюрми засуджено жительку Херсонщини, яка допомагала окупантам у проведенні референдуму - ОВА

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До 6 років тюрми засуджено жительку Херсонщини, яка допомагала окупантам у проведенні референдуму - ОВА

Суд засудив мешканку Херсонщини до 6 років позбавлення волі, яка допомагала окупантам у проведенні референдуму, а після деокупації переховувалася у Кривому Розі як ВПО, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Мешканка селища Веселе Каховського району добровільно увійшла до "виборчої комісії", створеної росіянами. Разом із озброєними бойовиками вона обходила домівки людей і змушувала їх голосувати за приєднання до рф. За участь у псевдореферендумі зловмисниця отримувала грошову винагороду в рублях", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Після деокупації жінка втекла до Кривого Рогу, де зареєструвалася як ВПО і навіть оформила соцвиплати. Її затримала СБУ.

Суд визнав колаборантку винною і призначив 6 років тюрми з конфіскацією майна.

Теги: #суд #херсонщина

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